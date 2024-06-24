İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan akaryakıt maliyetleri ve genel enflasyon etkilerini gerekçe göstererek İzmir'de toplu ulaşım ücretlerinde önemli bir zam yapılacağını duyurdu. Yeni tarife güncellemesi 24 Haziran Pazartesi itibari ile geçerli olacak şekilde belirlendi. Bu zam kararıyla birlikte tam bilet fiyatı 13 TL'den 17,5 TL'ye yükselerek yaklaşık yüzde 35 oranında artırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN gibi İzmir'deki tüm toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesi güncellenmiş oldu. Karar UKOME toplantısında oy birliği ile alındı.

Bu zam kararıyla İzmir'de yaşayan vatandaşlar, toplu ulaşım hizmetlerinden yararlanırken daha yüksek ücretler ödemek durumunda kalacaklar. İzmir'deki toplu ulaşımın maliyetlerinin kısmen akaryakıt ve genel enflasyon etkilerine bağlı olarak artması, belediyenin mali dengesini koruma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Tam biniş 17,5 TL

Alınan karara göre, tam biniş ücreti 17,5 TL olarak belirlendi.

11,52 TL olan öğretmen tarifesi değişmedi.

60 yaş biniş ücreti 15,50 TL oldu.

Öğrenci tarifesi: 7,5 TL

Öğrenciler toplu ulaşımdan 7,5 TL ücretle yararlanacak.

Öğrenciler aktarma ücretlerinden muaf olacak.

Tam tarifede aktarma ücretleri

Tam tarifede, 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarmada 8,78 TL, ikinci aktarmada ise 4,42 TL ücret alınacak. Öğretmenler ilk aktarmada 5,76 TL, ikinci aktarmada ise 2,88 TL ödeyecek. 60 yaş kartlarından ise ilk aktarmada 7,76 TL, ikinci aktarmada 3,88 TL alınacak.

"Halk Taşıt" uygulaması

Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkanı sağlayan "Halk Taşıt" uygulamasında tarife şöyle:

Tam biniş 8,75 TL, öğretmen 5,76 TL, 60 yaş 7,75 TL ve öğrenci binişi ise 3,75 TL.

Tam tarife kapsamındakiler, "Halk Taşıt" saatlerinde ilk binişten sonraki 120 dakika içinde ilk aktarmaya 4,39 TL, ikinci aktarmaya 2,21 TL ödeyecek.

Öğretmen kartlarından, ilk aktarmada 2,88 TL, ikinci aktarmada 1,44 TL düşülecek.

60 yaş kartlarından ise ilk aktarmada 3,88 TL, ikinci aktarmadan 1,94 TL alınacak.