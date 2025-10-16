HABEREKSPRES- Sosyal medyada sahte bungalov ilanlarıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik İzmir merkezli operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir'de bungalov dolandırıcılığına 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Instagram başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında “satılık, kiralık veya gecelik kalmalık bungalov ev ilanları” paylaşarak çok sayıda vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

14 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda farklı illerde ikamet eden 55 kişi hakkında işlem başlatıldı. Bunlardan 10 şüpheli gözaltına alındı.

6 şüpheli tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest

Gözaltına alınan şüpheliler, “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İzmir Sulh Ceza Hakimliği, yapılan sorguların ardından 6 şüphelinin tutuklanmasına, 4’ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Yetkililer, gözaltına alınan veya başka suçlardan cezaevinde bulunan bazı şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Emniyet ekiplerinin dijital incelemelerinde, şüphelilerin sahte hesaplar üzerinden bungalov ve tatil evi ilanları paylaştıkları, kapora veya ön ödeme adı altında vatandaşlardan para topladıkları tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin hesap hareketleri, para transferleri ve dijital delillerin incelenmeye devam ettiğini açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Instagram" olmak üzere sosyal medyada satılık/kiralık/gecelik kalmalık bungalov ev ilanları vermek suretiyle, birçok kişiyi dolandırma suçlamaları ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında; 14 Ekim 2025 tarihinde farklı illerde ikamet eden toplam 55 şahıs hakkında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınmıştır. “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 10 şüpheliden, 4’ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 6 şüpheli ise tutuklanmıştır. Gözaltına alınan veya başka suçlardan halen cezaevinde bulunan şüpheliler hakkında ise işlemler devam etmektedir.