İzmir’de, Bitlis merkez ve ilçelerinde polis tarafından düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonunda 10 kişi tutuklandı. Şüpheliler, sokak satıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis’in Tatvan ve Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Bitlis Merkez, Tatvan ve Güroymak ilçeleriyle İzmir’de sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında arama kararı bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 54 gram eroin, 813 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannobinoid, 87 gram sentetik kannobinoid, 124 gram esrar ve 13 uyuşturucu hap yer aldı. Yapılan üst aramalarında ve şüphelilerin adreslerinde bu maddeler bulundu.

33 kişiye işlem yapıldı

Operasyon kapsamında toplamda 33 kişi hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçlamasıyla işlem yapıldı. Gözaltına alınan 10 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Soruşturma, şüphelilerin uyuşturucu ticaretindeki bağlantılarını ortaya çıkarmak için devam ediyor. Emniyet ekipleri, zehir tacirlerine yönelik mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini belirtti.