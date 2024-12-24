İzmir'in Aliağa ilçesinde, 3 Aralık'ta gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili yapılan operasyonda, "Daltonlar" çetesi üyesi 6 şüpheli yakalandı. Çetenin bir dizi suçla bağlantısı olduğu tespit edildi.

İzmir'de büyük operasyon

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın koordineli çalışmaları sonucu, "Daltonlar" olarak bilinen suç çetesi üyeleri, silahlı saldırı ve suç örgütü faaliyetlerinden dolayı gözaltına alındı. Çetenin 3 Aralık'ta Aliağa ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna düzenlediği uzun namlulu silahlı saldırı, operasyona vesile oldu. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, çetenin İzmir, İstanbul ve Kayseri gibi illerde de benzer eylemler gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Operasyona ekipler katıldı

Saldırıdan sonra İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı, operasyon için düğmeye bastı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu, çete üyelerinin kimlikleri belirlendi ve 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

3 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.