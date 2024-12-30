İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova'daki Âşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda bulunan Buz Sporları Salonu’nda yaptığı iyileştirmelerle büyük bir ilgi gördü. Başkan Cemil Tugay, 2024 yılı fiyat tarifesinin devam edeceğini duyurarak, spora daha fazla vatandaşın erişebilmesi için halk seansları, kurslar ve özel derslerin sayılarını artırdı. Son 3 ayda ziyaretçi sayısı 7,5 kat artarak 36 bin 500’e yükseldi.

Buz pisti ziyaretçi sayısında rekor artış

Buz ve Su Sporları Şube Müdürü Veli İnan Konca, yapılan düzenlemelerin büyük bir talep gördüğünü belirterek, “Geçen seneki halk seanslarımızı iki, özel derslerimizi beş, kurslarımızı üç katına çıkardık. Son üç ayda 36 bin 500 kişi buz pistimizi ziyaret etti,” dedi. Konca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatı doğrultusunda, 2025 yılında zam yapılmadan, 2024 tarifesinin geçerli olacağını da belirtti.

Zam yapılmaması öğrencilerin yüzünü güldürdü

İzmirli vatandaşlar, buz pateninin uygun fiyatlarla sunulmasından memnun. Öğrenciler ve sporcular, buz pistindeki hizmetlerin fiyatlarının 2024 yılı tarifesiyle devam etmesinden dolayı mutluluklarını dile getirdi. Öğrenci Nehir Öncel, “Buz pateni yapmayı seviyorum ve bu spor sayesinde kendimi geliştiriyorum. Zam yapılmaması çok güzel, harçlığım cebimde kalacak,” diyerek teşekkür etti. Diğer bir öğrenci, Manisa’dan gelen Merve Saygın ise, “Burası çok keyifli. İzmir’de böyle bir hizmetin olması çok değerli,” şeklinde konuştu.

Sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, buz pistinde sosyal sorumluluk projelerini de sürdürüyor. "Haydi Kadınlar Projesi" ile 18-45 yaş arasındaki kadınlar, buz pateni eğitimi alarak spora kazandırılıyor. Ayrıca engelli bireylere ücretsiz antrenör eşliğinde eğitim veriliyor. Öğrencilere de, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardan gelen talepler doğrultusunda ücretsiz halk seansı hizmeti sunuluyor.

Buz pisti ücretsiz seanslar ve kurslar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu, 2010 yılından bu yana İzmirlilere hizmet veriyor. Tesiste her gün halk seansları, kurslar ve özel dersler düzenleniyor. Haftanın her günü açık olan tesiste, öğrencilere yönelik özel fırsatlar da sunuluyor.

Hizmet saatleri ve detaylar

Üniversite Öğrencileri İçin Ücretsiz Seans: Çarşamba, 13.00-13.45

Engelli Yurttaşlar İçin Ücretsiz Seans: Perşembe, 11.00-11.45

“Haydi Kadınlar Buz Pistine” Projesi: 18-45 yaş arasındaki kadınlara yönelik, 20.00-20.45

Halk Seansları, Kurslar ve Özel Dersler: Detaylar için buzsporlari.izmir.bel.tr adresini ziyaret edebilir ya da 293 42 12 numaralı danışma hattından bilgi alabilirsiniz.