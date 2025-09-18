İzmir’de FETÖ’ye yönelik ByLock operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 7’si adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise ev hapsiyle serbest bırakıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Operasyon detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16 Eylül’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, emekli ve ihraç edilmiş polisler ile aktif öğretmen ve sivillerin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararına göre:

3 şüpheli tutuklandı

7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

1 şüpheliye ev hapsi kararı verildi

Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 kişi için ise yakalama çalışmaları sürüyor.