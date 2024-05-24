Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Başkan Tugay, arızalı asansör ve yürüyen merdivenlerin onarılması için özel bir ekip kurdu.

Kesintisiz Hizmet İçin 7/24 Çalışma

Başkan Cemil Tugay’ın talimatı doğrultusunda, kent merkezindeki üst geçitlerde bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla özel bir teknik servis ekibi oluşturuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda kurulan 38 kişilik ekip, 7 gün 24 saat üç vardiya halinde çalışarak arızaları gideriyor ve düzenli bakım yapıyor.

Hummalı Çalışma 57 Üst Geçitte Devam Ediyor

İZELMAN A.Ş.’ye bağlı hizmet yeterlilik belgesine sahip personel, İzmir’in ana arterlerinde yer alan demiryolu ve karayolu üzerindeki 57 üst geçitte bulunan 113 asansör ve 127 yürüyen merdivende teknik arızaları en aza indirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, arıza bildiriminde hızlıca müdahale ederek sorunları çözmeyi hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Bakım Onarım Şube Müdürü Sezer Vural, üst geçitlerdeki yürüyen merdivenler ve asansörlerin yüzde 92 oranında faal durumda olduğunu belirtti. Vural, “Asansör ve yürüyen merdivenlerimizin tamamını çalışır halde tutmak için haftanın her günü, 24 saat çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Vandalizm ve Hırsızlık Sorunları

Yürüyen merdiven ve asansörlerin vandalizm ve hırsızlık vakaları nedeniyle zarar gördüğüne dikkat çeken Vural, “Bu tür olaylar aksamalara neden oluyor. Ancak kurduğumuz ekip sayesinde arızalara anlık müdahale edebiliyor ve sorunları kısa sürede çözebiliyoruz” dedi.