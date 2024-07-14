İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan ve elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişiye ilişkin adli süreç hızla ilerliyor. Şüphelilerden 14'ü gözaltına alınırken, diğerleri için çalışmalar sürüyor.

İzmir Konak ilçesinde geçtiğimiz günlerde sağanak yağış sırasında meydana gelen trajik olayda, Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) isimli 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında başlatılan adli soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumlulukları bilirkişi raporuyla belirlenen 29 şüpheliden şu ana kadar 14'ünü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Geriye kalan 15 kişinin yakalanması için ise polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtmişti. Olayın ayrıntılı bir şekilde incelendiğini ve sorumluların adalete teslim edileceğini vurgulamıştı.