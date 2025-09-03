İzmir’de akademisyenler ve veterinerler, sağlıklı hayvanlardan elde edilen kök hücreleri tedaviye yanıt vermeyen hasta hayvanlara naklederek iyileşmelerini sağlıyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mümin Alper Erdoğan, yöntemin yan etki riskinin düşük, başarısının ise yüksek olduğunu vurguladı.

Umutsuz vakalar için yeni bir umut oldu

İzmir’de veteriner hekimler Burak Antakyalıoğlu, İbrahim Süner ve veteriner teknikeri Onur Süner ile akademisyen Doç. Dr. Mümin Alper Erdoğan, uzun süredir medikal tedavilere yanıt vermeyen hayvanların tedavisi için kök hücre merkezi kurdu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent ve KOSGEB’in AR-GE desteği projeyi destekledi.

Merkezde, hayvan türüne ve ırkına göre ayrılmış kök hücreler, mikrostem laboratuvarında saklanıyor. Antakyalıoğlu, hem otolog (kendinden) hem de allojenik (vericiden) yöntemlerle tedavi yaptıklarını belirtti. Bankadaki 3 bin kök hücre, kritik durumda olan hayvanlara naklediliyor.,

Antakyalıoğlu, kök hücrenin medikal tedavilere yanıt veremeyen vakalarda inanılmaz bir etki yarattığını ifade etti. 1-1,5 yıl topal kalan hastaların kök hücre uygulaması sonrası ayağa kalkabildiği gözlemlendi.

Çeşitli hastalıklara etkili tedavi

Veteriner hekim İbrahim Süner, kök hücrelerin yaş, kilo ve ırka göre uygulandığını söyledi. Tedaviler böbrek, karaciğer, akciğer yetmezliği, diyabet, ortopedik sorunlar, felç, sinir sistemi ve eklem rahatsızlıklarında başarıyla uygulanıyor. Felçli arka bacaklar tedavi sonrası yürüyebilir hâle geliyor.

Uzmanlardan tavsiyeler

Doç. Dr. Erdoğan, tedavilere yanıt alınamayan durumlarda kök hücrenin kurtarıcı olduğunu belirtti. Erdoğan, yöntemin yan etki riskinin düşük, başarısının yüksek olduğunu ifade ederek, hayvan sahiplerinin bu şansı denemesi gerektiğini söyledi.