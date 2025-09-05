İzmir’in Çeşme ve Seferihisar açıklarında lastik botlarda bulunan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı ve kurtarıldı. İşlemlerinin ardından göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Çeşme açıklarında 107 kişi yakalandı

Çeşme ilçesi açıklarında görevli ekipler, 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Botlarda 2’si çocuk 73 ve 1’i çocuk 34 olmak üzere toplam 107 kişi yakalandı.

Seferihisar’da 30 göçmen kurtarıldı

Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 12’si çocuk 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi

Yakalanan ve kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Çocuk göçmenlerin durumuna özel dikkat gösterildi.