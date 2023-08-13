Yangın, saat 13.30 sıralarında İkiçeşmelik 922 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katında bulunan çanta atölyesinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına çevredekilerin ihbarıyla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yoğun duman nedeniyle İkiçeşmelik Caddesi'nde trafik kontrollü sağlandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, 1 saatte söndürüldü. Atölyede büyük çapta hasar meydana gelirken, yangınla, ilgili soruşturma başlatıldı.