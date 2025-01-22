İzmir’de 22 Ocak Çarşamba günü için yapılan hava durumu tahminlerine göre şehir genelinde bulutlu bir sabah yaşanacak. Meteoroloji verilerine göre saat 12.00 itibarıyla yağmur bekleniyor.

En yüksek sıcaklık 15 derece olacak

Sabah saatlerinde sıcaklık 11°C hissedilecek, günün en yüksek sıcaklığı ise öğle saatlerinde 15°C olacak. Ancak öğleden sonra hava yeniden serinleyerek 12°C’ye düşecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9°C'ye kadar inecek.

Nem oranı gün boyunca yüksek seyrediyor, %78 ile %96 arasında değişiyor. Rüzgar hızının ise öğle saatlerinde azalması, akşam saatlerinde ise tekrar artması bekleniyor. Rüzgarın yönü genellikle kuzeydoğudan esiyor.

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Özellikle öğle ve akşam saatlerinde dışarı çıkmayı düşünen İzmirliler şemsiyelerini yanlarından ayırmamalı. Hava durumuyla ilgili güncel gelişmeleri takip etmek için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.