İzmir'in Bornova ilçesinde, trafik çekicisinde seyahat eden çocuğun görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından, polis ekipleri sürücüyü tespit ederek yakaladı ve adli işlem başlattı.

Şok edici görüntüler sosyal medyada yayımlandı

Olay, Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Sokak'ta yaşandı. Trafik çekicisinin kasasında seyahat eden bir çocuğun görüntüleri, aracın arkasındaki bir araç içindekiler tarafından kayda alındı ve sosyal medyada yayımlandı.

Polis ekipleri sürücüyü hızla tespit etti

Sosyal medyada yayımlanan video sonrası, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, çekicinin plakasından yola çıkarak sürücünün E.A. olduğu belirlendi.

Adli işlem ve ceza uygulandı

Sürücü E.A.'ya "Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek" maddesinden 8 bin 463 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle E.A., adli işlem yapılmak üzere Yüzüncü Yıl Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.