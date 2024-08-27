Maraşel Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki önemli bir yol çalışması, bölgedeki ulaşımı etkileyecek. Karayolları tarafından başlatılan bu çalışma, Çeşme Zeytinalanı mevkiinde gerçekleştirilecek ve yaklaşık 500 metrelik bir alanı kapsayacak. Çalışma süresince Çeşme istikameti kapatılacak, karşı şerit ise iki yönlü olarak kullanılacak. Çalışmanın 25 gün süreceği belirtiliyor ve yol kullanıcılarının alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor.

Yol çalışması 25 gün sürecek

Maraşel Fevzi Çakmak Bulvarı’ndaki yol çalışması, güvenlik önlemleri alınarak yürütülecek. Çeşme Zeytinalanı mevkiinde yapılacak olan çalışmalar sırasında, bölünmüş yolun Çeşme istikameti tamamen kapatılacak. Bu sebeple, sürücüler karşı şeridi iki yönlü olarak kullanmak zorunda kalacaklar.

Yol çalışmasının yaklaşık 25 gün sürmesi planlanıyor. Bu süreç zarfında, bölgede trafik akışında aksamalar yaşanabilir. Yol kullanıcılarının alternatif güzergahları tercih etmeleri ve belirtilen alanlarda dikkatli olmaları öneriliyor. Çalışmanın tamamlanmasının ardından, bölgedeki yol kalitesinin artması ve trafik akışının daha düzenli hale gelmesi bekleniyor.

Çalışma bölgesinde gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmış olup, yol üzerindeki işaretlemeler ve trafik düzenlemeleri sürücüler için yönlendirici olacaktır. Yol kullanıcılarının bu uyarılara dikkat etmeleri ve belirtilen kurallara uymaları, hem kendi güvenlikleri hem de çalışma sürecinin sorunsuz ilerlemesi açısından önem taşımaktadır.