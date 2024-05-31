3-7 Haziran tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilecek etkinliklerde, çevre bilincini artırmaya yönelik birçok farklı faaliyet yer alacak.

Etkinlikler, 3 Haziran’da Kültürpark’ta başlayacak olan Atık Pil Toplama Kampanyası ile start alacak. Kampanya kapsamında belediyeler, okullar, muhtarlıklar ve bireysel katılımcılar tarafından getirilen atık piller, 5 Haziran’a kadar Celal Atik Spor Salonu ile 2 No’lu Hol arasında oluşturulan stantlarda toplanacak. Aynı gün 10.00-12.00 saatleri arasında, "Birlikte Temizliyoruz Projesi" kapsamında İtfaiye AKS Dalış Ekibi, Pasaport ile Konak iskeleleri arasında deniz temizliği yapacak. Etkinliğe okullar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları da katılım gösterecek ve kıyı şeridinde yapılan temizlik çalışmalarıyla denize atılan çöpler sergilenecek.

4 Haziran’da, 11.00-13.00 saatleri arasında Mordoğan Kocakum Plajı’nda, Karaburun Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ve İtfaiye AKS Dalış Ekibi, öğrenciler ve yöre halkının katılımıyla kıyı ve deniz temizliği gerçekleştirecek. 6 Haziran’da ise, 09.30-11.30 saatleri arasında Mehmetçik İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla İnciraltı Kent Ormanı’nda kıyı temizliği yapılacak.

Dönüşüm ve geri dönüşüm temalı etkinlikler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara geri dönüşümün önemini anlatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. 5 Haziran’da, saat 14.00’da Kültürpark İzmir Sanat’ta, masallarla dönüşümün anlatıldığı “Büyülü Kuş” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. 6 Haziran’da, İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Rüzgar ve Güneş, Temiz Enerji ile Bütünleş” isimli resim yarışmasında dereceye giren çocuklar ödüllendirilecek.

7 Haziran’da, Urla Dam’da saat 14.00’da başlayacak etkinliklerde konserler, geri dönüşüm atölyeleri, atık malzemelerden müzik aleti tasarımı, atıksız yaşam drama atölyesi ve geleceğe ‘dönüşüm’ temalı sanal gerçeklik oyunu gibi farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilecek. Aynı gün, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nde sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, deniz kirliliği, deniz canlıları, Mavi Bayrak ve küresel iklim değişikliği konularında “Evimiz Deniz” atölye çalışması yapılacak.

Eğitim gezileri ve su tasarrufu farkındalığı

Hafta boyunca, İZSU Genel Müdürlüğü “İZSU Okullarda Projesi” kapsamında öğrencilere su tasarrufu ve kuraklıkla mücadele konularında eğitim verecek. Ayrıca, temiz içme suyunun evlere nasıl ulaştığını göstermek amacıyla Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne geziler düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Çevre dostu seçimler yapalım, doğanın dengesini koruyalım” sloganıyla gerçekleştirdiği bu etkinliklerle, doğanın ve çevrenin korunmasının önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.