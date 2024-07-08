İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menemen’in Kazımpaşa Mahallesi'nde kurulan Hurda Araç Merkezi, kentin çeşitli noktalarında terk edilmiş hurda araçları toplayarak ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Toplam 476 hurda araç bulunan merkez, Türkiye'de belediyeye ait ilk hurda otoparkı olma özelliğini taşıyor.

Türkiye'nin ilk belediye hurda otoparkı

Kent genelinde trafik akışını engelleyen, güvenlik riski taşıyan ve çevre kirliliği yaratan hurda araçlar, 892 araç kapasiteli ve 13 bin metrekarelik alanda kurulan Hurda Araç Merkezi'nde toplanıyor. Lüks markalara ait hurda otomobillerin yanı sıra klasik araçlar da merkezde yer alıyor. 6 ay içinde alınmayan araçlar, ekonomiye kazandırılıyor.

Çalıntı araçlar merkeze kabul edilmiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, hurda araçları belirlerken Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 122. maddesine göre hareket ettiklerini belirtti. Toprakdeviren, "Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan, güvenlik açısından risk taşıyan araçları tespit ediyoruz. Şikayetler veya ilçe belediyelerinin resmi yazılarına göre çalışma başlatıyoruz. 7 gün içinde araç sahibi bulunamazsa, emniyet ile birlikte çalışarak aracın sahibine ulaşmaya çalışıyoruz," dedi. Ayrıca, çalıntı veya yakalama kararı bulunan araçların merkeze alınmadığını ifade etti.

Hurda araçlar ekonomiye kazandırılıyor

Merkezde tutulan araçlar, 6 ay içinde sahipleri tarafından geri alınmazsa, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliğiyle Makine Kimya Endüstrisi’ne (MKE) devredilerek ekonomiye kazandırılıyor. 2020 yılından bu yana hizmet veren merkezde, bugüne kadar 684 araç çekildi ve bunların 177'si sahiplerine geri döndü. Şu anda merkezde 476 hurda araç bulunuyor.