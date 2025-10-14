İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ambalaj atıklarını evlerden toplayarak ekonomiye kazandırdığı “Dönüşüme Evde Başla” projesi artık cep telefonlarında. Proje kapsamındaki ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar için geliştirilen mobil uygulamayla, talep ve şikâyetler kolayca iletilebiliyor.



Mobil uygulama hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından başlatılan “Dönüşüme Evde Başla” projesi, Avrupa ülkelerinde uygulanan kapıdan kapıya atık toplama sistemini örnek alıyor. 8 ilçe ve 18 mahallede yürütülen proje, sıfır karbon hedefi doğrultusunda ambalaj atıklarının depolama alanlarına gitmesini azaltmayı ve bu atıkları yeniden ekonomiye kazandırmayı amaçlıyor.

Proje kapsamındaki mahalleler için özel olarak geliştirilen mobil uygulama sayesinde vatandaşlar, yaşadıkları sorunları ve taleplerini doğrudan tesise iletebiliyor. Böylece geri dönüşüm sürecinde yaşanan aksaklıklara daha hızlı çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Uygulama nasıl kullanılıyor?

Uygulama, IOS ve Android cihazlara ücretsiz indirilebiliyor. Kullanıcılar Google hesabı veya telefon numarasıyla kolayca kayıt olabiliyor. Adres eklendikten sonra “Talep & Şikâyet” sekmesi üzerinden mesaj gönderilebiliyor. Ayrıca sağ üst köşedeki dönüşüm simgesine tıklanarak sıkça sorulan sorulara ve proje detaylarına ulaşılabiliyor.

IOS: App Store bağlantısı

Android: Google Play bağlantısı

QR kod sistemiyle izlenebilirlik

Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDOĞA AŞ iş birliğiyle yürütülüyor. Hanelerden toplanan ambalaj atığı poşetlerinin üzerinde yer alan QR kodlar sayesinde her hane, sistemde kayıt altına alınıyor. Bu yöntemle poşetler ve haneler eşleştiriliyor; atıklar İzDönüşüm Fabrikası’nda türlerine göre ayrıştırılıp yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Poşetlere yalnızca ambalaj atıkları atılabiliyor. Organik atık atanlar için cezai yaptırımlar uygulanıyor.