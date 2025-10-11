İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen LOGISTECH – 4. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı kapsamında gerçekleştirilen DEKATHON 2025 – Ulaşımda Karbonsuzlaşma İdeathonu’nda gençler, sürdürülebilir ulaşım ve yeşil lojistik için yenilikçi projeler geliştirdi.

GENÇ BEYİNLER KARBONSUZ ULAŞIM İÇİN YARIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Fuar İzmir’de gerçekleştirilen LOGISTECH – 4. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen DEKATHON 2025 – Ulaşımda Karbonsuzlaşma İdeathonu tamamlandı.

İki gün süren etkinlikte gençler, taşımacılıkta boş dönüşleri azaltan, online alışverişte karbon salımını düşüren ve atık yağların geri dönüşümünü artıran projeleriyle yarıştı.

YENİLİKÇİ FİKİRLER KARBONSUZ GELECEK İÇİN YARIŞTI

İZFAŞ ve DB Tarımsal Enerji iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 18 takımda 75 genç, ulaşımda sürdürülebilir çözümler üretmek için çalıştı.

Katılımcılar; yeşil limanlar, karbonsuz havaalanları, akıllı rota optimizasyonu, döngüsel lojistik ve karbon sertifikasyonu başlıklarında projeler geliştirdi.

Ekipler iki gün boyunca fuar alanında kalarak enerji verimliliğini artıracak, karbon ayak izini azaltacak çözümler üzerine yoğunlaştı.

BOŞ DÖNÜŞLERİ AZALTAN PROJE BİRİNCİ OLDU

Yarışmada birinciliği, “Asmalı” takımı kazandı.

Takım, karayolu taşımacılığında büyük bir çevresel sorun olan boş dönüş problemini çözmeye yönelik bir dijital platform geliştirdi.

Bu sistem sayesinde, boş tırlar uygun yüklerle eşleştirilerek taşımacılıkta verimlilik sağlanması ve karbon emisyonunun azaltılması hedeflendi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ALIŞVERİŞ VE GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİNE ÖDÜL

İkinciliği “Cengosfer” takımı kazandı. Ekip, online alışveriş kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlayan yapay zeka tabanlı bir uygulama geliştirdi.

Üçüncülük ise “Ecochicas” takımına gitti. Ekip, bitkisel atık yağların e-ticaret kuryeleri aracılığıyla evlerden toplanmasını sağlayan bir sistem tasarladı.

GENÇLER PROJELERİNİ GELECEĞE TAŞIYACAK

Dereceye giren takımlara ödüllerini, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ve DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı takdim etti.

Kazanan takımlar sırasıyla 70 bin, 50 bin ve 30 bin TL’lik ödüllerin sahibi oldu.

Projeler, önümüzdeki yıl düzenlenecek LOGISTECH 2026 Fuarı’nda prototip olarak sergilenecek.