İzmir'de cezaevi aracına uyuşturucu madde sevk girişiminde bulunuldu.

Olayın geçmişi

Olay, İzmir’in Konak ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Fevzi Paşa Bulvarı’ndaki bir diş hastanesinin tadilatı için Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ait resmi araçla cezaevinden hükümlü işçiler getirildi. Araç, tadilat nedeniyle yol kenarında park edildiği sırada, motosikletli bir şüpheli, infaz koruma memurlarının araçtan ayrılmasını fırsat bilerek cezaevi aracının altına uyuşturucu madde içeren siyah bir poşet bıraktı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarından tespit edilen olay sonrasında, poşet bulunduğu yerden çıkarıldı ve içinden 1,216 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, poşeti ve içeriğini inceleyerek, şüphelinin kimliğini belirleme çalışmalarına başladı.

Şüpheli yakalandı

Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, motosikletin 35 NNM 02 plakalı olduğunu belirledi. Yapılan incelemede, şüphelinin 36 yaşındaki Önder K. olduğu tespit edildi. Ekipler, Önder K.’yi Buca ilçesinde yakaladı.

Önder K.’nin ifadesinde, uyuşturucu maddelerin cezaevi aracına bıraktığı kişiyi tanımadığını, ancak kendisine 5 bin TL karşılığında görev verildiğini belirtti. Uyuşturucu maddeleri, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan hükümlü F.K.’nin kardeşi S.C.K.’den temin ettiğini ve aracın altına bıraktığını itiraf etti.

Hükümlü ve kardeşi aranıyor

Yapılan araştırmalarda, uyuşturucu maddeleri sağlayan kişinin F.K. (27) ve onu temin eden kişinin ise S.C.K. (17) olduğu belirlendi. Yakalanan Önder K., polis ekiplerince gözaltına alındı ve uyuşturucu haplar Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. F.K.’nin kardeşi S.C.K. ise halen aranıyor.