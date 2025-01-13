İzmir Büyükşehir Meclisinin yeni yılın ilk birleşiminde ‘kayyım’ ve ‘SGK’ borçları konuşuldu. CHP’li iki başkan da, bu borçlardan dert yanarken hükümeti bu konuda samimi olmaya çağırdı.

Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Meclisinin yeni yılın ilk toplantısında gündem dışı konuşmaları ‘kayyım’a tepkiyle başladı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, kayyım atanan belediyelerin yaşadığı süreci değerlendirirken tepkilerini aktardı.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise, kayyım atamalarında Lâl Denizli’ye destek veren bir tepki gösterdi. Başkan Işık, SGK borçlarının CHP’li belediyelere kasten getirilmesine dikkati çekerek İller Bankası kredisi serüvenini paylaştı. Işık, “Aralık ayında belediyeden emekli olan arkadaşlarımız için komik bir sayıda. İller Bankası’ndan bir ücret isteyince reddedildi. Teminat mektubu istendi, kabul etmedim. Bu konuda görevli arkadaşlarım ve grup başkanvekilim destek verdi, bu konuda samimi bir dönüş aldım. Bu konuda bana destek olan arkadaşlarım ve bu konuda ilgilenenlere teşekkür ederim. Bu noktadan hareketle tüm arkadaşlarımıza bir konuyu paylaşmak isterim. Gençlerin de anımsayacağı bir görsel paylaşmak isterim” diyerek bir sunum izletildi.

Sunumda paylaşılan görsel ise faşist darbe sonrasında siyasi partilerin teker teker açıldığı ve biraz daha özgür bir ortam denilen 1989 yılında yerel yönetimler seçiminde kullanılan bir afişti. Işık, "Bu afiş ülkede yayımlandı, asıldı. Burada ise ‘eli kolu bağlı bir belediye bakanı ister misiniz?’ Sorusunu andıran bir afiş. Seçimlerde tüm ülke genelinde bu afiş kullanıldı, paylaşıldı. Bugün ise aşağı yukarı bu ortama itiliyoruz. Bizden ise bu isteniyor. Elimiz kolumuz bağlı” diyerek tepkisini dile getirdi.

“SGK kanalıyla elimiz kolumuz bağlıyorlar”

Işık, “Elimizi kolumuzu bağlayarak bunu yapmaya çalışıyorlar” diyerek verdiği tepkisinin devamında şunları söyledi:

“Çünkü SGK kanalıyla bunlar yapılmak isteniyor. O gün sanki bu günü görmüş gibi bir afiş. Bizim borçlarımız neden var diye baktığımızda ise halkımız ve meclis üyelerimiz biliyor. Bu konu hatta Kemal Sunal filmlerine de konu olmuştur. Maaşı yetmeyenler bakkala gider ve borç yazdırır, ay sonunda ise parası yeterse borcunu öder, yetmezse bir kısmı öder. Suistimal etmişler vardır ,bir şey diyemem. Bir ay için mesela, 100 lira paraya ihtiyacınız varsa 60 lira geliyorsa 40 lirayı da başka birinden borçlanmak zorunda kalıyorsunuz. Belediyeler 1994 yılına kadar 7 defa silinen borçlarıyla SGK borçları olurdu, bu ise 1994 yılından sonra kaldırıldı” dedi.

Başkan Ünal Işık, sunumda izlettiği tabloda, ‘SGK alacaklarının gelişimi’ konusunda 2015 ila 2023 yıllarını ele aldı. 2015 yılında SGK’nin belediyelerden alacak toplam borcu 49 bin 190 lirayken; belediye dağıtım oranı ise yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçmişti. 2023 yılına gelindiğinde ise, SGK alacaklarının toplamında bu ücret 877 bin 621 liraya çıkarken belediyenin dağıtım oranı ise yüzde 10.9 oldu. 2015 yılı enflasyonu yıllık 8,81 iken 2023 yılında ise yıllık enflasyon yüzde 44. Bu borçları belediyeler ve kamu kuruluşları dahil deftere yazdırmadan başka çare yok" ifadelerini kullandı.

“Samimiyseniz memur zammını yeniden düşünün”

Başkan Işık, önceki yıllardan 2019 yılı haziran ayına gelindiğinde ise enflasyonun giderek artığına dikkati çekerek bu oranın ise yüzde 44 olduğunu söyledi. Işık, “Bizler bu konuda SGK’den neden borç yaptık? SGK bunların takibini yapıyor zaten. Sayıştay, 2019-2023 yılı Sayıştay raporunda ise icraya intikal etmiş, SGK alacaklarında 148 milyar 118 milyon 322 bin 980 liradır. Tahsil edilebilen ücret ise, 53 milyar küsur. Yani 3’te 1’i oluyor. Oysaki icraya intikal ettirilmeyen tonla alacağımız var. 2014 yılında toplam bin 120 icra memurları sayısı, 2023 yıl sonunda bin 146 kişiye düşmüş. 5 yıllık bir süreçte işçi, işveren sayısı artmış, fakat icra memurları sayısı düşmüş. 2023 yılı sonunda ise iki ilde hiçbir icra memuru bulunmuyor. Belediyelerin dışında 1 trilyonluk alacağın 100 milyar liralık gibi bir ücret belediyelerde, gerisi dışarıda. Anayasal olarak açıklanması zorunlu olan bir dönemde, açıklanan bizim geçmişte kalan ve çeşitli sebeplerle, deprem ve pandemiden dolayı ödenmeyen borçların bizden bugün tahsil edilmesi doğru değildir. Tüm belediyelerden Toplu İş Sözleşmesi görüşülmeye başladı. Ve bu konularda da bizlere destek olunmalı. Meclislerimizde sosyal dengede ve yüksek miktarların verilmesi konuşuluyor. Bizler sorgulanıyoruz, şikayetçi değiliz. İşçinin ve memurun yanında olunmasının gösterilmesinin samimi olunması için memura uygulanan 11,54 zammı hep birlikte eleştirelim. Memurun rahat yaşayacağı bir zam değildir. Bu konuda samimi olmak istiyorlarsa, onları bizlerle birlikte olmaya çağırıyorum” dedi.