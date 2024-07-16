İzmir'de kimliği belirsiz kişi iş yeri önünde saksıya dikili çiçeği yerinden sökerek, çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Urla ilçesi Hacı İsa Mahallesi'nde lokanta işleten Anıl Durak sabah iş yerini açmaya geldiğinde dedesinden hatıra çiçeğin saksıda olmadığını gördü.

İş yerinin güvenlik kamerasını izleyen anıl Durak, başında şapka ve gözünde gözlük bulunan kimliği belirsiz kişinin elindeki kesici bir aletle gelip, dükkanın önünde saksıya dikili çiçeği yerinden sökmeye çalıştığını gördü. Görüntülerde çiçeği çalmak isteyen kişinin bir süre çiçeği sökmek için uğraştığı, başkaları gelince uzaklaşıp, sonra tekrar çiçeğin başına geçtiği anlar yer aldı.

Bölgede başka bir iş yerinden aynı tarihlerde çiçek çalındığını ve iş yeri sahibinin polise şikayetçi olduğunu belirten Durak, "Bu kişi ile çiçeğimi çalan kişi aynı. İş yerimin önünden çalınan çiçeğin, maddi değil manevi değeri var. Dedemden hatıra kalmıştı. Çalan kişi bu işi meslek edinmiş. Ne günlere kaldık. Kısa sürede yakalanmasını istiyorum" dedi.