Türkiye’nin en önemli kışlık sebze üretim merkezi olan İzmir, yıllık 325 bin ton civarında sebze üretimiyle ülkenin ihtiyacını karşılıyor. Brokoli, karnabahar, ıspanak gibi pek çok sebzede lider olan İzmir, çiftçilere yönelik yerli fide desteği ile üretimi daha da artırmayı amaçlıyor.

İzmir, Türkiye’nin kışlık sebze üretim merkezi

İzmir, kışlık sebze üretiminde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Brokoli, kereviz, enginar, ıspanak gibi ürünlerde ülke genelinde ilk sıralarda yer alan İzmir, aynı zamanda karnabahar ve pırasada ikinci, kırmızı pancar ve marulda ise üçüncü sırada bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı destekli proje

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir’deki çiftçilere yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Yerli ve uzun raf ömrüne sahip "Naxos" brokoli, "Erton" karnabahar ve "Presidental" marul fideleri çiftçilere yüzde 50 hibe destekle dağıtıldı. Proje ile, çiftçilerin gelirlerinin artırılması ve pazar sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.

İzmir'de, Torbalı, Ödemiş, Tire, Foça, Bergama, Menemen ve Urla ilçelerinde toplamda 61 çiftçiye 875 bin 100 fide dağıtıldı. Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin, "Ülkenin ihtiyacı olan kışlık sebzelerin raf ömrü uzun çeşitlerle karşılanmasını amaçlıyoruz" diyerek yerli çeşitlerin üreticilere tanıtıldığını belirtti.

Torbalı ilçesinde çiftçilik yapan Önder Yan, yüzde 50 hibe destekli 10 bin karnabahar ve brokoli fidesi aldığını belirtti. Yan, fidelerin gelişiminden memnun olduğunu ve yerli çeşitlere geçiş yapmayı umut ettiklerini ifade etti. Aykut Şınığ ise ailesiyle birlikte 90 dönüm alanda kışlık sebze üretimi yaparken, yerli brokoli fidelerinden iyi verim almayı beklediğini söyledi.

İzmir'de üretim alanları artıyor

İzmir, iklimi ve coğrafi yapısıyla kışlık sebze üretimi için ideal bir bölge. Son 5 yılda kışlık sebze üretim alanı yüzde 25, üretim miktarı ise yüzde 28 oranında artmış durumda. İzmir, bu alanda Türkiye'nin en büyük üreticisi olmaya devam ediyor ve ülke genelinin büyük kısmının ihtiyacını tek başına karşılıyor.