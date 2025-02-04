İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

9 şüpheli gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 129 fişek, 4 kesici alet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün "askeri gizli yapılanması" içerisinde oldukları suçlamasıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.