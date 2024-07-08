Çiğli Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda ilçenin ihtiyaçlarına yönelik gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Onur Emrah Yıldız, adaylık sürecinden itibaren kampanyasına destek verdiği SMA hastası Doruk için destek çağrısında bulundu. Meclis üyelerinin tamamı, Başkan Yıldız’ın çağrısı ile Temmuz ayı huzur haklarını tedavi sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kalan Doruk’un kampanyasına bağışladı.

Başkan Yıldız mecliste yaptığı konuşmada, “Doruk, Çiğlimizin biricik evladı. Tedavi sürecinde son 27 güne girildi. Meclis üyelerimizle birlikte Temmuz ayı huzur haklarımıza evladımızın kampanyasına bağışladık. Çiğlimize yakışan birlik ve beraberlik tutumundan dolayı tüm meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çiğlili vatandaşlarımızın da Doruk’umuzun tedavisi için aynı hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum. El ele vererek dayanışmamızı büyütelim. Doruk, önce sağlığına sonra hayalini kurduğu yarınlara kavuşsun” diye konuştu.

Öte yandan meclis görüşmesinde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye seçimi gerçekleştirildi. Birliğin doğal üyesi olan Başkan Onur Emrah Yıldız’ın yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi’nden Yakup Yenice ve CHP Grup Başkanvekili Bülent Bingöl birliğe seçildi.