Alevler, Doğançay Mahallesi'nde bir evi de etkisi altına alarak ciddi hasara neden oldu. Yangının büyümesi ve kontrol altına alınamaması sonucu, bölgedeki vatandaşlar büyük bir mağduriyet yaşıyor.

Vatandaşlardan yardım çağrısı

Muhabirimiz Kardelen Başol’a röportaj veren vatandaşlar, yangının getirdiği zarardan ve yetkililerin müdahale eksikliklerinden şikayetçi oldu. Vatandaşlar, yangının yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmadığını ve bu durumun hayatlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yangının başlamasının ardından kısa sürede yerleşim alanlarına sıçradığını belirten vatandaşlar, evlerinin ve eşyalarının tehlikede olduğunu vurguladı. Evlerini ve mal varlıklarını kaybetme korkusu yaşayan vatandaşlar, yetkililerden hızlı ve etkili müdahale beklediklerini dile getirdi.