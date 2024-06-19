İzmir'in Karaburun ilçesinde bugün öğleden sonra başlayan orman yangını, hızla yayılarak bölgedeki makilik alanları tehdit etmeye başladı. Saat 14.50 sularında henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın, güçlü rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale için hemen harekete geçti.

Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile ekipler, alevlerin büyümesini ve yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. Özellikle rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınması zorlaşan yangın, müdahalenin yoğunlaştırılmasıyla birlikte aşamalı olarak kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yaşanan olay ile ilgili bilgiler gelmeye devam edecek...