Dün gece İzmir’in Yamanlar bölgesinde çıkan büyük yangın, yerleşim alanları ve hayvan barınaklarına yaklaşarak ciddi bir tehlike oluşturdu.

Ünlülerden destek geldi

Yangının geniş bir alana yayıldığı ve alevlerin yerleşim bölgelerine doğru ilerlediği bildirilirken, Başak Dizer ve Seren Serengil gibi ünlü isimler bu duruma dikkat çekmek ve yardım çağrısında bulunmak amacıyla sosyal medya üzerinden duyurular yaptı.

Ünlüler, yangının kontrol altına alınması ve etkilerini azaltmak için halkı bilinçlendirmek ve destek çağrısında bulunmak adına sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

İşte ünlülerin paylaşımları...