İzmir'in Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde iki kişiyi öldüren ve bir kişiyi ağır yaralayan Bülent Ş., polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olayın detayları

Olaylar, Torbalı ilçesinde dün gece saatlerinde başladı. Bülent Ş., taksi şoförü Arif Karabacak'ı silahla vurarak öldürdü. Ardından aynı bölgede bir otomobil sürücüsünü tehdit ederek aracını gasbetti. Gasbedilen araç sahibinin durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Sabah saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir markete giren Bülent Ş., gasp girişiminde bulundu. Market çalışanı 16 yaşındaki İlayda Aygar’ın direnmesi üzerine Bülent Ş., genç kıza ateş ederek ağır yaraladı. İlayda Aygar, Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan, olay yerinden kaçtıktan sonra Karabağlar ilçesine geçti. Burada kendisini uyaran Engin K.'yi silahla vurarak öldüren Bülent Ş., Engin K.’nin cebindeki araba anahtarını ve bir miktar parasını da alarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Engin K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kapsamlı bir arama sonucunda, polis ekipleri Bülent Ş.'yi havaalanı yolunda, gasbettiği araç ve suç aletiyle birlikte yakaladı.

Çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıkan Bülent Ş.'nin, ifadesinde uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve bu cinayetleri uyuşturucu temin etmek amacıyla işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.