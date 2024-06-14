İzmir'de ikiz gebelik sırasında safra yolları olmadığı tespit edilen Eren Aslan, doğumdan sonra karaciğer nakliyle hayata döndü.

Anne karnında belirlenen sorun

İzmir'de oturan Nazlıcan Admış, 28. haftada ikiz gebeliğinin erkek bebeğinde safra yolları olmadığını öğrendi. Bu durum, doğum sonrası karaciğer nakli gerektirecekti. Nazlıcan Admış, 5 Haziran 2023'te ikizlerini dünyaya getirdi. Ancak, Eren Aslan doğar doğmaz üniversite hastanesinde kuvöze alındı ve 21 gün yoğun bakımda kaldı.

Karaciğer nakli süreci

Eren Aslan'ın sağlığı hızla kötüleşince, ailesi karaciğer nakli için Acıbadem Kent Hastanesi'ne başvurdu. Anne Nazlıcan Admış, lohusa olduğu için verici olamazken, kan grubu uymayan baba Uğur Admış da verici olamadı. Eren Aslan'ın teyzesi Hayat Elbi, daha bebek anne karnındayken gönüllü oldu ve 21 Mayıs'ta başarılı bir nakil operasyonu gerçekleşti.

Prof. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip (Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr. Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat) tarafından yapılan operasyonla, Eren Aslan’ın son dönem karaciğer yetmezliği tedavi edildi.

Nakil sonrası taburcu edilen Eren Aslan ve teyzesinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Prof. Dr. Kılıç, Eren Aslan’ın doğuştan safra yolları olmadığı için karaciğer sirozu geliştirdiğini ve tek tedavinin karaciğer nakli olduğunu vurguladı.

"Annem benim için bir 'Hayat' doğurmuş"

Teyze Hayat Elbi duygularını şöyle dile getirdi: “Yeğenim kendimden önce o geliyordu her zaman. Hiç ismini koyamayacağım bir duygu. Bir ismi yok bence. Çünkü hiç tarif edilemeyen ismi olmayan bir duygu. Adım Hayat. Çok erken doğmuşum. Ölecek sanılmışım. O yüzden yani yaşama tutununca ,anneme yeni bir yaşam sunuyor gibi olduğum için annem ismimi Hayat koymuş. İlk hayatım annem, ikinci hayatı da yeğenime verdim. Benim için çok güzel bir şey. Eren Aslan sapsarıydı ameliyat öncesi. Onun beyazladığını görünce bile o kadar mutlu oldum ki hani bu hissin benim için hiçbir tarifi yok. Ben de çok iyiyim. İkizlerin 5 Haziran'da doğum günleri vardı. Ben Eren'e akülü araba almak istiyordum, birlikte sahilde gezelim diye. Bir sene boyunca bu hediyeyi düşünmüştüm, oysa doğum gününde ona yeni bir hayat verecekmişim. Ama doğum gününe yeni bir hayat sundum. Yine olsa yine hiç düşünmeden gönüllü olurum.”

Anne Nazlıcan Admış ise şunları söyledi:"Hayat'ın dünyaya gelmesinde benim anneme babama baskım çok oldu, onlar hiç istemiyor bense bir kardeşim olsun çok istiyordum. Aramızda 10 yaş var. Annem kardeşimi doğurduktan sonra hastalanmıştı, babaannem yanımızdaydı, Hayat'a ben bakmıştım, onun her şeyinde yanında ben vardım. Şimdi diyorum ki annem benim için bir 'Hayat' doğurmuş. Oğlum için"