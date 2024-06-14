İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Haftası dolayısıyla çevre bilincini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliklerde atıkların dönüştürülmesi ve atıksız yaşam konuları öne çıktı.

Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlik, UrlaDam’da gerçekleştirildi ve geniş katılım sağlandı. Atık malzemelerden yapılan müzik aletlerinin sahne performansıyla başlayan etkinlik, AtıkBand Müzik Grubu’nun interaktif konseri ile devam etti. Çocuklar, atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesiyle oluşturulan enstrümanlar eşliğinde şarkılar söyleyip dans etme fırsatı buldular.

Geleceğe “Dönüşüm” Sanal Gerçeklik Oyunu

Teknolojiyi çevre bilinci eğitiminde kullanarak yenilikçi bir adım atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanal gerçeklik oyunuyla gençlerin atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerini deneyimlemelerini sağladı. Oyun, su ve enerji tasarrufu gibi günlük yaşamda önemli olan alışkanlıkları eğlenceli bir şekilde öğretti ve çocuklarda çevre duyarlılığı oluşturmayı amaçladı.

Reborn/İleri Dönüşüm Heykel Sergisi

Sanatçı Fırat Karapınar’ın atık malzemelerle yarattığı heykellerin sergilendiği Reborn Sergisi, doğanın korunması ve atıkların dönüştürülmesi mesajını güçlü bir şekilde iletti ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Atık Malzemelerden Tasarım Atölyeleri

Atık malzemelerden müzik aleti tasarımı ve tekstil ileri dönüşüm atölyeleri, çocukların yaratıcılıklarını kullanarak atıkların yeniden değerlendirilmesini öğrenmelerini sağladı. Ayrıca, sanat atölyelerinde atık malzemelerle fırça yapma ve geri dönüşüme odaklı sanat eserleri oluşturma gibi etkinlikler düzenlendi.

Atıksız Yaşam Drama ve Masal Yazma Atölyeleri

Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen drama ve masal yazma atölyeleri, çocukların ekolojik sorunlar hakkında farkındalık kazanmalarını sağladı ve sürdürülebilir bir yaşam için çözüm arayışları geliştirmelerine olanak tanıdı.