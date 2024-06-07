İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Rüzgâr ve Güneş Temiz Enerji ile Bütünleş" konulu resim yarışması, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, çocukların resimlerinde gösterdikleri yaratıcılığı ve çevre bilincini takdirle karşıladı ve önemli mesajlar verdi.

Ödül töreninde çocuklar, gelecek için temiz bir çevre vurgusu yaparak, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çektiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Ahmet Toker ise, çocukların resimleriyle temiz enerjinin hayal gücündeki yansımalarını görmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Dereceye giren öğrenciler, çevreyi temiz tutmanın ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın önemini vurgulayarak, önemli mesajlar verdiler. Etkinlik, çocukların çevre bilincini artırmak ve gelecek için temiz bir çevre oluşturmak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.