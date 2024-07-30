Kağıt Bebeklerle Moda ve Müzik Atölyesi, 6 Ağustos Salı günü saat 11.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müzik Kütüphanesi’nde yapılacak. Etkinliğe katılmak isteyen çocukların velileri, [aassm.org.tr](https://www.aassm.org.tr/) adresine girerek 30 Temmuz saat 10.00’dan itibaren "Başvuru Yap" bölümündeki formu doldurarak kayıt yaptırabilecekler.

Çocukların sanata olan ilgisi artacak

Barok ve klasik dönem temalarıyla tasarlanan bu özel atölye, çocuklara sanat tarihi, kreatif düşünme, ince motor beceriler ve kültürel bilinç gibi konuları eğlenceli bir şekilde öğretecek. Sanatsal ve akademik anlamda destekleyici olan bu etkinlik, çocukların sanata olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Kontenjan sınırlı!

Atölye, sadece 15 çocukla sınırlı olacak. Bu nedenle, erken kayıt yaptırmak büyük önem taşıyor. Katılım tamamen ücretsiz olup, kayıt için acele edin!