İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal hizmet çalışmalarını mahallelere taşıdığı Dayanışma Noktaları, yarıyıl tatilinde öğrenci ve ailelere unutulmaz anlar yaşattı. Kentin farklı noktalarındaki Dayanışma Noktalarından hizmet alan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 5. Çocuk Filmleri Şenliği kapsamında sinema ve tiyatro etkinliklerine katıldı.

"Tembeller Ailesi" çocuklarla buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerde çocuklar, yönetmenliğini Tania Vincent ve Ricard Cussó’nun yaptığı 2024 yapımı Tembeller Ailesi animasyon filmini izledi. Türkçe dublajlı olarak gösterilen film, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sundu.

Kukla tiyatrosu büyük beğeni topladı

Etkinlik kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği Kendini Arayan Zürafa adlı kukla tiyatrosu da çocuklarla buluştu. Renkli sahneleriyle çocukların hayal dünyasını genişleten oyun, onların yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkı sağladı.

200 öğrenci ve ailesi katıldı

İzmir’in 15 ilçesinde gerçekleşen etkinliklere yaklaşık 200 öğrenci ve aileleri katıldı. Dayanışma Noktaları aracılığıyla gerçekleştirilen bu sosyal etkinlikler, çocukların kültürel gelişimine destek olurken, keyifli bir tatil geçirmelerine de olanak tanıdı.