Evden tam 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Karşıyaka ilçesi Bahriye Üçok Mahallesi’nde yaşayan Aynur ve Nevzat D. çifti, yıllar boyunca biriktirdikleri çöplerle evi adeta bir çöp yuvasına çevirdi. Geçtiğimiz günlerde Nevzat D.'nin vefatı sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evin içindeki durumu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

25 Yılın çöpü mahalleyi sardı

Nevzat D.'nin hayatını kaybetmesi üzerine eve giren ekipler, her tarafı dolduran çöplerle karşılaştı. 25 yıl boyunca neredeyse her türlü atık ve çöpü evde biriktiren çift, evin tüm odalarını kullanılmaz hale getirmişti. Sağlık ve güvenlik açısından büyük bir tehdit oluşturan ev, mahalle sakinlerinin de dikkatini çekti.

Mahalle muhtarı harekete geçti, Temizlik seferberliği başladı

Olayın duyulmasının ardından mahalle muhtarı devreye girdi ve Aynur D.'yi çöplerin atılması konusunda ikna etti. Bunun ardından Karşıyaka Belediyesi temizlik ekipleri, evin temizlenmesi için seferber oldu. Özel kıyafetlerle donatılan ekipler, 4 gün süren yoğun bir çalışma ile evi temizledi. Bu süreçte evden tam 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Mahallede büyük şaşkınlık

Çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinleri, evin eski halini öğrendiklerinde büyük bir şok yaşadı. Yıllarca yanlarında böyle bir çöp evin varlığından habersiz olan komşular, durumu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ev, belediye ekiplerinin titiz çalışması sayesinde yeniden yaşanabilir bir hale getirildi.