İzmir’de Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin mahkeme kararıyla kapatılması kentte ciddi bir çöp krizine neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni alan arayışına girerken çöpler Bergama ve Ödemiş’teki tesislere taşınmaya başladı. Ancak uzak mesafe nedeniyle nakliye ve toplama süreçlerinde aksamalar yaşandı.

Çöpler Bergama ve Ödemiş’e taşınıyor

Harmandalı’nın kapanmasının ardından İzmir’de toplanan çöpler, Bergama ve Ödemiş ilçelerindeki düzenli depolama alanlarına yönlendirildi. Ancak mesafe nedeniyle toplama süresi uzadı ve yoğun bölgelerde sokaklarda çöp yığınları oluştu. Sıcak hava da kötü koku ve hijyen sorununu artırdı.

Bergama tesisi kapasite sınırına ulaştı

Krizi derinleştiren yeni bir gelişme yaşandı. Bergama’daki tesisi işleten Biotrend, günlük kapasite sınırının üzerinde çöp kabul etmeme kararı aldı. Tesisin günlük kapasitesinin 840 ton olduğu, bu miktarın dolmasının ardından gelen araçların geri çevrildiği öğrenildi.

İzmir’de günlük yaklaşık 5 bin ton katı atık oluştuğu, bunun 3 bin tonunun Harmandalı’na taşındığı belirtiliyor. Tesisin kapanmasıyla birlikte bu yükün Bergama ve Ödemiş’e kaydırılması hem maliyetleri hem de lojistik sorunları artırdı.

Çözüm arayışı devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente yeni bir çöp depolama alanı kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak sürecin uzun sürmesi beklenirken, mevcut tesislerin yükü kaldırmakta zorlanacağı ifade ediliyor.