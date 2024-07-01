İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir çorbacıda çıkan kavgada, Muhammet G. (24) tabancayla Serhat Çizme'yi (30) öldürdü, kardeşi Sercan Çizme (26) ve bir müşteri H.B.'yi yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çorbacıda silah sesleri yükseldi

Olay, Umurbey Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir çorbacıda dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Muhammet G. ve Serhat Çizme arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Muhammet G., tabancasıyla Serhat Çizme ve kardeşi Sercan Çizme'ye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği iki kardeş ile müşterilerden H.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aynı masada oturan kişiler arasında çıkan tartışmanın bir kişinin taburesini fırlatıp masayı devirmesiyle başladığı, ardından silahlı çatışmanın yaşandığı görüldü. Şarjöründe mermi kalmayan bir kişinin tabancasını karşısındakine fırlatması ve yaralıların hastaneye götürülmek üzere otomobile bindirilmesi de görüntülerde yer aldı.

Kavga can aldı

Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serhat Çizme, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavileri sürüyor. Polis, olayın ardından Muhammet G.'yi gözaltına aldı ve işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.