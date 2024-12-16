İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Yeni Yıl Festivali, Kültürpark'ta 31 Aralık’a kadar devam ediyor. Alışveriş ve yiyecek stantlarının yanı sıra konserler, dans gösterileri ve sahne şovlarıyla renklenen festival, İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

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Fuat Sunay’dan coşku dolu bir performans

Pazar günü festival alanına konuk olan saksafon ve elektronik müzik sanatçısı Fuat Sunay, izleyenlere enerjik bir performans sundu. İzmir Atatürk Lisesi mezunu ve Torino’da yaşayan Sunay, yılbaşı atmosferini festival alanına taşıdı ve katılımcılara coşkulu anlar yaşattı.

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Festivale büyük ilgi: İzmir'in yeni yıl geleneği olacak

Festivalin, İzmir'de geleneksel hale gelmesi ve yabancı turistlerin de ilgisini çekmesi hedefleniyor. Ayrıca, İzmirli turizmciler ve esnaflarla ortak bir çalışma modeli oluşturmak için de hazırlıklar sürüyor.

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Kaynak: BÜLTEN