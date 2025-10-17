22-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerin adresi Torbalı, Menemen, Bergama, Selçuk, Kiraz, Menderes, Tire ve Dikili olacak.



Cumhuriyet’in kuruluşunun 102. yılı, İzmir’de yine büyük bir coşkuya sahne olacak. “Cumhuriyet Her Yerde” sloganıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet coşkusu tüm kente yayılacak. 7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden çeşitli etkinliklerin planlandığı kutlamalar, 22-29 Ekim tarihleri ve 17.00-21.30 saatleri arasında Torbalı, Menemen, Bergama, Selçuk, Kiraz, Menderes, Tire ve Dikili’de yapılacak. Program kapsamında protokol mensupları konuşma yaparken, yerel ve ulusal sanatçılar, belediye bandosu ve müzik toplulukları sahne alacak. Ayrıca Ege yöresi başta olmak üzere farklı bölgelerden halk oyunları ekipleri gösterileri olacak. Cumhuriyet temalı tiyatro oyunları ve kısa sahne performansları da etkinliklerde Cumhuriyet sevdalıları için sergilenecek. Çocuklar için mini disco, sihirbaz, clown gösterileri yapılacak. Program, 29 Ekim tarihinde Dikili merkez, Selçuk merkez ve Selçuk Zeytinköy’de gerçekleştirilecek Cumhuriyet Konserleri ile sona erecek.



“Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri, 22 Ekim günü Torbalı İnönü Mahallesi’nde başlayacak. 23 Ekim’de kutlamaların adresi Kiraz Yeni Mahalle olacak. 24 Ekim’de Menemen Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, 25 Ekim’de Menderes Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Parkı, 26 Ekim’de Bergama Ayaskent Mahallesi’nde, 27 Ekim’de Tire Merkez Gölet’te, 28 Ekim’de Selçuk Belevi Mahallesi’nde birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat 10.00’da Selçuk Zeytinköy Mahallesi’nde bando gösterisi yapılacak. Saatler 18.00’i gösterdiğinde ise Selçuk Merkez İstasyon Meydanı’nda kortej yürüyüşü, Selçuk Belediyesi Orkestrası Konseri, çocuklar için mini disco, sihirbaz, clown gösterileri gerçekleştirilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ayrıca Dikili merkezde saat 20.00’de düzenlenecek konserler coşkuyu doruğa çıkaracak.

Kaynak: Haber Merkezi