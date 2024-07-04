İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 20 Şubat, 24 Nisan ve 1 Temmuz tarihlerinde 3 aşamalı olarak yapıldı. Operasyonlar, İzmir’in Torbalı ilçesi yapılanması ile Rize ve Tokat illerindeki gençlik yapılanmalarına yönelik olarak İstanbul, İzmir, Tokat, Rize ve Kocaeli illerinde düzenlendi.

Operasyonların sonuçları

30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 29 şüpheli gözaltına alındı. 18 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakıldı.

Firari şüpheli

1 şüpheli hala firari olup yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

El konulan materyaller

Adreslerde yapılan aramalarda 36 yasaklı kitap, 3 not defteri, 1 tabanca ve 9 fişek, 1 av tüfeği ve 30 fişek ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kitabevi kapatıldı

Soruşturma kapsamında faaliyet gösteren 1 kitabevi mühürlenerek ticari ve sınai faaliyetlerden men edildi.