İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mahallede Dayanışma Var Projesi kapsamında 7-14 yaş arası çocuklarla gönüllü gençleri yeni yıl coşkusuyla buluşturdu. Çocuklar, eğlenceli bir gün geçirirken dayanışmanın gücünü de deneyimledi.

Buz pateniyle yeni yıla merhaba

İzmir'de kışın soğuk günlerinde, Mahallede Dayanışma Var projesi, çocukların içini ısıttı. Bornova’daki Aşık Veysel Buz Sporları Salonu, gönüllü gençlerin desteğiyle 7-14 yaş arasındaki çocuklar için muazzam bir eğlence alanına dönüştü. Yeni yıl etkinliği çerçevesinde, çocuklar buz pateni yaparak yeni yılı coşkuyla karşıladılar. Ayrıca, yüz boyama etkinliğiyle keyifli anlar yaşadılar.

Gönüllüler ve dayanışma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay da etkinliğe katılarak dayanışmanın önemine dikkat çekti. Gönüllü gençler, bu projeyle hem toplumsal sorumluluklarını yerine getiriyor hem de çocukların sosyal gelişimine katkı sağlıyor. Programda ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Jimnastik Okulları öğrencilerinin gösterisi büyük beğeni topladı.

Gençler ve çocuklar arasında güçlü bağlar

İzmir’de, Mahallede Dayanışma Var Projesi ile genç gönüllüler, belirlenen mahallelerden gelen çocuklarla buluşuyor. Proje, çocukların eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal gelişimleri için önemli fırsatlar sunuyor. 18-30 yaş arası üniversiteli veya mezun gençler, bu projede gönüllü olarak yer alıyor. Çocuklarla iletişim kurarak toplumsal dayanışmayı güçlendiren gönüllüler, sadece yardım etmekle kalmıyor, aynı zamanda bireysel gelişimlerine de katkı sağlıyor.

Dayanışma kültürü güçleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mahallede Dayanışma Var Projesi sayesinde, sosyal eşitsizlikleri azaltmayı ve dayanışma kültürünü yaymayı hedefliyor. Proje kapsamında gönüllü gençler, sadece çocuklar için değil, aynı zamanda aileler için de çeşitli eğitim fırsatları sunuyor. Dayanışma kültürünü güçlendiren proje, mahallelerde eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal adalet gibi başlıklarda toplumsal dönüşümü sağlıyor.

2024’e birlikte giren çocuklar, yeni yılın ilk gününü unutulmaz bir etkinlik ile karşıladı. İzmir’deki bu dayanışma örneği, geleceğe umut bırakıyor.