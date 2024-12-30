İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, DEAŞ adına faaliyet gösteren 16 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

DEAŞ'a yönelik İzmir’de büyük operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturma başlattı. 17 şüphelinin yakalanması için bu sabah erken saatlerde harekete geçildi. Şüpheliler arasında, DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve örgüte eleman kazandırmaya çalışan 2 Türk ve 15 Suriyeli bulunuyor.

Şüphelilerin çeşitli faaliyetleri tespit edildi

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin örgüt adına çeşitli faaliyetlerde bulunduğu, çatışma bölgelerinde yer aldığı ve örgüt propagandası yaptığı belirlendi. Ayrıca, bazı şüphelilerin örgüte eleman temin etmek amacıyla irtibat kurdukları kaydedildi.

Bir şüpheli için operasyon devam ediyor

İzmir'deki adreslere yapılan operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, operasyonun kapsamlı şekilde sürdüğünü ve güvenlik önlemlerinin arttırıldığını belirtti.