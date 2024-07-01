İzmir İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı ve evlerinde yapılan aramalarda yasak yayınlar ile çeşitli elektronik cihazlara el konuldu.

Operasyon sonucu 9 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu, 3 adet bilgisayar ve 8 adet yasak yayın kapsamında olan kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ'in ideolojik eğitim faaliyetlerine katıldığı belirlenen kişileri tespit ederek adli süreci başlattı. Gözaltına alınan şüpheliler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yargı sürecine sevk edildi.