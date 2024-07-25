İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda, geçmişte çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

11 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 2'sinin sonradan Türk vatandaşlığına geçtiği öğrenildi.

31 yabancı uyruklu sevk edildi

Polis ekipleri, şüphelilerin ikametlerinde yaptığı aramalarda dijital materyallere el koyarak 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, operasyon sırasında yakalanan 31 yabancı uyruklu kişi de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.