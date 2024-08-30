İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturmalar doğrultusunda, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen 8 Suriye uyruklu şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin DEAŞ/ENC terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ve haklarında tahdit kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Eş zamanlı operasyon

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında, şüphelilerin aynı ikamette bulundukları 8’i çocuk olmak üzere toplam 12 kişi de yakalandı. Bu kişiler, sınır dışı edilmek üzere İzmir Göçmen Şubesi'ne teslim edildi.

Firari şüpheli aranıyor

Gözaltına alınan şüpheliler ve birlikte yaşadıkları kişiler, yasal süreçler kapsamında sınır dışı edilmek üzere ilgili makamlara teslim edilirken, firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.