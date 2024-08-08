İzmir'de DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 kişi, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü lehine sosyal medya platformlarından paylaşımlar yapan şahısları hedef aldı.

Sosyal medya üzerinden terör propagandası

Yürütülen soruşturmalar sonucunda, DEAŞ'ın çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu belirlenen kişilerin, sosyal medya üzerinde örgütün üst düzey üyeleri ve silahlı mensuplarına ait videoları, örgütsel ilahileri ve tehdit içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi. Ayrıca, Youtube kanalı aracılığıyla örgütsel videoları geniş kitlelerle paylaştıkları ve terör propagandası yaptıkları ortaya çıktı.

Eş zamanlı operasyonda yakalandılar

Bu bulgular doğrultusunda, terör örgütünün propaganda faaliyetlerine karışan 5 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler, operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun devamında, şüphelilerin bağlantıları ve örgütle olan ilişkileri hakkında detaylı incelemeler yapılacağı bildirildi.