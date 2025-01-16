İzmir'de, "Kazıda define bulduk, bunları size satalım siz de kazanın" diyerek kandırdıkları kişileri, sahte 650 altını 55 bin dolara satarak dolandırdıkları ileri sürülen üç şüpheli, yakalandı. Dolandırdıkları paralarla lüks otomobil aldığı belirlenen şüpheliler, tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl aralık ayında vatandaşları arayıp, ‘Kazıda define bulduk, bunları size satalım siz de kazanın’ diye kandırdıkları kişileri, sahte 650 altını 55 bin dolar karşılığında satarak dolandıran üç şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Yapılan saha ve kamera çalışmaları sonucu şüphelilerin O.Ö. (24), M.B. (48) ve A.G. (54) olduğu belirlendi. Şüpheliler önceki gün Manisa'nın Turgut ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla lüks araç aldıkları tespit edildi. Lüks otomobile polis tarafından el konuldu.

Polisteki işlemlerin ardından dün adliye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.