İzmir'in Konak ilçesinde şok edici olaylar yaşandı. İlk olarak Gülsüm M. (33), boşanma sürecindeki eşi S.M. (38) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Ardından aynı ilçede R.K. (32), evden ayrılan eşi Fatma Kahraman'ı (31) tabancayla başından vurarak yaşamına son verdi.

Soruşturma başlatıldı

İzmir'in Konak ilçesindeki Gürçeşme Caddesi'nde dün gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. R.K., aile içi sorunlar nedeniyle evi terk eden eşi Fatma Kahraman'ı konuşmak için dışarı çağırdı. Konuşma sırasında R.K., yanında taşıdığı tabancayı çıkararak üç el ateş etti ve ardından olay yerinden kaçtı.

Olayı duyan yakınları, Fatma Kahraman'ın kanlar içinde yere yığıldığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Suçlu aranıyor

Kahraman'ın ölüm haberi, ailesi ve yakınları arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, kaçan şüpheli R.K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis, cinayetin ardından kaçan şüpheli R.K.'nın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Şüphelinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar da soruşturmanın bir parçası haline geldi.