İzmir’in Bornova ilçesinde, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından sinir krizi geçiren 63 yaşındaki İlhan Ö., park halindeki otomobilini benzinle ateşe vererek kendini yaktı. Olayda ağır yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.
Olayın detayları
Olay, Barbaros Mahallesi 5454 Sokak’ta saat 22.10 sıralarında meydana geldi.
İlhan Ö., eşiyle yaşadığı sorunların ardından önce park halindeki otomobiline benzin döktü, ardından alevler içinde kalarak ciddi şekilde yanıklar aldı.
Hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi sürüyor
Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı söndürdü ve İlhan Ö.’yü Acil Servis’e kaldırdı. Doktorlar, yaşlı adamın hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.
Polis soruşturması başlattı
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, İlhan Ö.’nün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğunu değerlendiriyor. Olay yerinde delil incelemesi ve tanık ifadeleri toplanıyor.