Türkiye Petrolleri sahibi kim oldu? İsfendiyar Zülfikari kimdir?

İnciraltı planlarında bir yıl geride kaldı: İzmir hâlâ bekliyor

Fatih Ürek'in son durumu nasıl? Sağlık durumu hakkında yeni açıklamalar geldi

Bunlar da ilginizi çekebilir

600 bin euro değerindeki Picasso tablosu kayıp

Türkiye’nin en şişman bebeği doğdu: 6 kilo 150 gram ile hayrete düşürdü

Dışişleri’nden kritik uyarı: Bu ülkeye gitmeyin

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, İlhan Ö.’nün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğunu değerlendiriyor. Olay yerinde delil incelemesi ve tanık ifadeleri toplanıyor.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı söndürdü ve İlhan Ö.’yü Acil Servis’e kaldırdı. Doktorlar, yaşlı adamın hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

Tire’de 3 iş yerine kurşun yağmuru: 3 kişi tutuklandı

İzmir’in Bornova ilçesinde, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından sinir krizi geçiren 63 yaşındaki İlhan Ö., park halindeki otomobilini benzinle ateşe vererek kendini yaktı. Olayda ağır yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.