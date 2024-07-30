İzmir’in Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi’nde bir apartmanda yaşanan olay, izleyenleri dehşete düşürdü. Kiracısının kapısına dayanan ve kapıyı tekmeleyip yumruklayan ev sahibi, o anları cep telefonu kamerasına kaydeden komşuların da tanıklığında tehditler savurdu.

Edinilen bilgiye göre, olay Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi’nde bir apartmanda gerçekleşti. Kiracısı Arzu A.'nın (49) yaşadığı dairenin kapısına beraberindeki bir kadınla birlikte gelen şüpheli ev sahibi Abdülhamit B. (24), kiracısına korku dolu anlar yaşattı. Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan ev sahibi, “3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağırarak tehditler savurdu.

Kendisini eve kilitleyen kiracı Arzu A., çaresiz bir şekilde ev sahibinin kapıdan gitmesini bekledi. Yaşanan dehşet anları ise binada yaşayan bir kişi tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Görüntülerde, ev sahibinin kapıyı kırmaya çalıştığı ve kiracısına tehditler savurduğu anlar yer aldı.

Olayın ardından Arzu A., karakola giderek ev sahibinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, firar durumda olan Abdülhamit B. ve beraberindeki kadını aramaya başladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.