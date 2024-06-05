Sabah saat 07.00 sularında, Saparmurat Hallyev'in Ruslan Kerimov'un odasına gittiği ve arkasını dönük halde sigara içerken baltayla öldürdüğü belirtildi. Ardından odadan çıkan Hallyev, kahvaltı hazırlayıp diğer kurbanı Gulkamar'ı beklemeye başladı. Gulkamar geldiğinde ise onu da arkasından boğmaya çalıştı ve daha sonra sırtından bıçaklayarak öldürdü.

İşlediği cinayetlerden sonra normal bir günmüş gibi davranan Saparmurat Hallyev, diğer kurbanlarını da aynı vahşetle öldürdü. Kahvaltı yapmak istemeyen Leyla'yı odasında yakalayıp öldürdükten sonra, cesetleri parçalara ayırıp banyoya götürdü ve kanalizasyona atmaya hazırladı.

Bir sonraki adımı planlamak için düşüncelere daldığında, 17 Haziran'da Çeşme'ye giderek Mustafa Arslan'a cinayetleri itiraf ettiği, fakat Arslan'ın inanmadığı belirtiliyor.

Bu dehşet verici olay, İzmir'de uzun süre unutulmayacak bir iz bırakacak gibi görünüyor. Adaletin yerini bulması için soruşturma devam ediyor.

Saparmurat Hallyev'in ifadesi şöyle;

Sabah 07.00 sıralarında odasına gittiğim Ruslan Kerimov, arkası dönük ve yan yatar vaziyette sigara içiyordu. Baltayla öldürüp, kapıyı kapatarak odadan çıktım.

İLK CİNAYETTEN SONRA KAHVALTI HAZIRLADIM

Kahvaltı hazırlayıp, Gulkamar'ı beklemeye başladım. Sabah saat 09.00'da eve geldi. Hiçbir şey olmamış gibi karşıladım. Kahvaltıya oturduk.

Önce, dolabın üzerine koyduğum ip ile kahvaltı yapan Gulkamar'ı arkasından boğmaya çalıştım. Daha sonra Ruslan'ın odasında bıraktığım bıçağı alarak sırtından bıçakladım.

Gulkamar'ın cesedini de Ruslan'ın odasına götürdüm. Bıçağı yıkayıp, kanlı elbiselerimi değiştirdim. Saat 11.00'da Gulkamar'ın kızı Lachyn'in geldi.

Onunla da kahvaltı yaptık. Annesini sorunca eczaneye gittiğini söyledim. Üzerini değiştirmek için benim odama girdiğinde, aynı bıçakla arkasından yaklaşıp boğazını kestim. Cesedi odamda bırakıp bıçağı yıkadım.

BANA YAPTIĞI İYİLİKLER AKLIMA GELDİ

11.30'da diğer kızı Leyla geldi. Kahvaltı yapmak istemedi. Ruslan ve Gulkamar'ın cesetlerinin bulunduğu odaya yönelince tam kapının önünde onu da öldürdüm.

Ertesi gün cesetleri nasıl yok edeceğini düşünmeye başladım. Kanalizasyona atmak için banyoya götürüp parçalara ayırdım. Parçaları da buzdolabına koydum.

17 Haziran'da Çeşme'ye giderek, daha önce yanında çalıştığım Mustafa Arslan'a, 'karımı ve çocuklarımı öldürdüm. Görünmemem lazım' dedim. 'Boş ver bir şey olmaz' dedi ve bana inanmadı" dedi.